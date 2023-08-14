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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنافس آيفون.. أفضل موبايلات OnePlus وان بلس في 2023

أفضل موبايلات OnePlus
أفضل موبايلات OnePlus وان بلس في 2023

استطاعت شركة OnePlus وان بلس الصينية أن تقدم خلال السنوات الأخيرة عدا من الهواتف المميزة من الفئة الرائدة مع تقنية مبتكرة وأداء استثنائي وتصميمات أنيقة، حيث أصبحت تنتج أجهزة رائدة دون المساومة على جودة هواتفها ذات الأسعار المعقولة، حيث قدمت هواتف مميزة يمكنها تنافس أكبر الماركات الموجودة في السوق ومن بينها هواتف آيفون وبأسعار معقولة. 

 

وبحسب موقع XDA Developers فإن شركة OnePlus وان بلس قدمت عددا من النماذج الممتازة مع إمكانات جبارة وأسعار تنافسية مع الكثير من الشركات، ونعرض فيما يلي أفضل هواتف من وان بلس يمكن شرائها في 2023 : 

 

هاتف وان بلس OnePlus 11

وجاء بشاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED مقاومة للمياه والغبار، مع تصنيف IP54، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision. 

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع فلاش LED في الخلف.

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي مع ما  يصل لـ 16 جيجا بايت رام، وما يصل إلى 512 جيجا بايت مع نظام تبريد سائل VC للقضاء على الحرارة، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OxygenOS 13، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

 

هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro 

وجاء بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، مع معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتزا، ودعم تقنية HDR10+، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، و50 ميجابكسل للعدسة الواسعة، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب والتركيز، إلى جانب مستشعر AF،، وتدعم تصوير فيديو 4K، وكاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن العكسي.

 

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