صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبي المجاني على 1677 مواطنا بقافلة علاجية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية دروة بمركز أشمون ، علي مدار يومين.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، رمد وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1677) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (283) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (144) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (25) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (13 ) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .