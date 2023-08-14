اعتبارا من الليلة.. ارتفاع كبير في أسعار البنزين بتركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، بأنه من المتوقع أن يتم زيادة أسعار البنزين بمبلغ يتراوح بين 1,30-1,55 ليرة تركية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، فإن تغييرات أسعار البنزين والديزل ترجع إلى تقلبات في أسعار البترول وسعر صرف الدولار.

وأشارت إلى أن هذه التقلبات تأتي بعد الزيادات التي تم إجراؤها في أسعار الضرائب على القيمة المضافة والضرائب الأخرى.

ويوم الجمعة 11 أغسطس، وصلت الزيادة إلى 1 ليرة و80 قرشا في سعر الديزل، ومن المتوقع أن يتم زيادة سعر البنزين غدا أيضا.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة سترفع سعر لتر البنزين إلى ما يقارب 38 ليرة في إسطنبول، وأكثر من 38 ليرة في أنقرة وإزمير.

ويأتي هذا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود في تركيا خلال الأشهر الأخيرة.