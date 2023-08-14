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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

البترول والبيئة يبحثان مع إينى الإيطالية تنفيذ مشروع وطنى في بورسعيد

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة ، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد في اطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة .

وتابع الوزراء والمشاركون في بداية الاجتماع عرضاً من المهندس محمود ابواليزيد مدير العلاقات الخارجية بشركة إينى الإيطالية بشأن مقترح إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.

و أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في بداية الاجتماع على الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع ، وأضاف ان مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات ، مؤكداً على أهمية اعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع والتأكد من كافة جوانبه فنياً ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة بالإضافة الى محافظة بورسعيد .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أهمية المشروع تتجسد في توفير منظومة متطورة للإدارة الآمنة لنحو 140 طن مخلفات زراعية وحيوانية بمنطقة اقامته وأنه يعد امتداداً لتوجه وزارة البيئة في تعظيم مشروعات توليد البيوجاز من المخلفات، كما اكدت الوزيرة على أهمية تعاون فرق العمل بين الوزارات في اجراء المراجعات اللازمة لمدخلات ومخرجات المشروع.

ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب، مؤكداً ان مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.

وقال الدكتور علاء عزوز أن وزارة الزراعة على اتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وإتاحة كافة الخبرات والامكانيات لتنفيذه في ظل أهميته ومردوده الإيجابى في مجال الحفاظ على الصحة والبيئة.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على اجراء المراجعات اللازمة للمقترح المقدم من شركة إينى الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه ، كما تم تكليف فريق عمل من قطاع البترول والغاز بسرعة التعاون مع محافظة بورسعيد لدراسة جوانب المشروع ومقوماته.

شارك في الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني و المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل .

2030 للتنمية المستدامة اقتصادية الإرشاد الزراعى البترول والثروة المعدنية البترول البيوجاز البترول والغاز

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