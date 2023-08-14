شاهد أحمد حاتم برفقة ابنه في أحدث ظهور

شارك الفنان احمد حاتم، صورا جديدة في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

وظهر أحمد حاتم برفقة ابنه، وحالة من السعادة والحب تجمعه به.



أحمد حاتم يقدم الفيلم الرومانسي الكوميدي “المطاريد” الذي انطلق بدور العرض في مصر والعالم العربي،إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود،ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومحمود السويسي، ودنيا سامي،ومصطفى غريب، ومحمد مولى.



ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم “يحيى” من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم الحربي “السرب” للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية.

وفيلم “عاشق” للمخرج عمرو صلاح، وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.