بيان عاجل من البنتاجون بشأن دخول طائرات روسية ولاية أمريكية

أعلن البنتاجون دخول 4 مقاتلات روسية من طراز سوخوي-27 منطقة الدفاع الجوي الأمريكية قرب ألاسكا، ولكنها لم تخرق المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.

وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن طائرتين أمريكيتين من طراز إف-16 اعترضتا الطائرات الروسية، وأظهرت لها "إشارات مهذبة" لإخبارها بأنها تقترب من المجال الجوي.

وأضاف البنتاجون، أن هذه المواجهة كانت "روتينية" و"آمنة"، وأنه لم يحدث أي تصادم أو تصعيد بين الطائرات.

وتعتبر ألاسكا هي أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة، حيث أنها تقع في شمال غرب أمريكا الشمالية، وتحدها كندا من الشرق وروسيا من الغرب عبر مضيق بيرنغ.