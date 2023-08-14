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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يوجه بسرعة اتخاذ إجراءات تعظيم إنتاجية الدواجن وبيض المائدة

صدى البلد

وجه نائب محافظ بني سويف عاصم سلامة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية التي من شأنها تعظم من إنتاجية الدواجن وبيض المائدة، لما لها من عوائد إيجابية بمجال توفير الاحتياجات وضبط أسعار تلك السلع الاستراتيجية بالأسواق.

جاء ذلك خلال زيارة نائب المحافظ اليوم الاثنين لمحطة الدواجن شرق النيل؛ لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة.

ناقش سلامة - خلال لقائه مديري القطاعات ومسئولي المشروع والفريق الطبي البيطري بالمحطة - آليات زيادة الإنتاجية في القطاع الداجني، وإزالة كافة المعوقات لتعظيم عوائد وإنتاجية المشروع؛ لتحقيق التوازن المحلي في سلعة أساسية كاللحوم والدواجن أو بيض المائدة، وضمان استمرار الأمن الغذائي على مستوى المحافظة، وإتاحة آلية لدى الأجهزة التنفيذية لتحقيق التوازن في الأسواق.
كما تابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الممرات الداخلية والطرق الجانبية داخل المحطة وبين العنابر، كما قام بتفقد أقسام المحطة والعنابر.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب محافظ بني سويف بلال حبش تقديم المحافظة وأجهزتها التنفيذية كافة التيسيرات اللازمة لمبادرة (لا للبلاستيك)، حيث أنها تستهدف زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار البلاستيك.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات تدشين مبادرة (لا للبلاستيك)، نيابة عن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، التي تنفذها جمعية "الشابات المسلمات" ضمن المبادرة الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام.

أوضح أهمية تعديل السلوكيات والعادات الاستهلاكية غير المستدامة، فضلًا عن تشجيع أفراد المجتمع على استخدام بدائل صحية وبيئية آمنة وجيدة، مستعرضًا الأضرار البيئية والصحية التي تنجم عن الاستخدام المفرط للمنتجات البلاستيكية، وحجم ونوعية منتجات داخل في صناعتها مادة البلاستيك من الملابس وأدوات المطبخ.

كما تم استعراض الجانب التشريعي والقانوني والجهود المبذولة لحظر استخدام البلاستيك والتوعية بمخاطره على الصحة العامة والبيئية والاحتباس الحراري والانبعاثات الصادرة وغيرها، والعمل على تشجيع المواطنين وتوعيتهم بتقديم حزمة من النصائح والإرشادات مثل: استخدام بدائل للبلاستيك صديقة للبيئة، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر المستطاع وفصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها.

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