"المرأة العربية" تعقد غدا دورة تدريبية لإعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات

تفتتح المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، غدا /الثلاثاء/، فعاليات الدورة الثانية في إطار برنامج "إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي" الذي تتبناه المنظمة، ويستمر لمدة 3 أيام افتراضيًا عبر تطبيق زووم.

وتبحث الدورة موضوع الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية، وتتناول جلسات عملها عدة موضوعات، كما يتخللها تقسيم المشاركات إلى مجموعات عمل تطبيقية للتدريب العملي، وتشارك فيها ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء، والإعلاميات المشاركات في المراقبة على الانتخابات، وذلك من ست دول عربية هي الأردن، والجزائر، ولسودان، ولبنان، وليبيا، واليمن.

ويحاضر في الدورة التدريبية المستشار رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا بمصر، والدكتور شفيق صرصار أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجمهورية التونسية، والدكتور عصام سليمان، الرئيس السابق للمجلس الدستوري في لبنان.