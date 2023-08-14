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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بحل مشكلة نقص مياه الري بنهاية بحر الجرجبة بالغرق

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

 

جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ أشرف أيوب نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندس سامي كامل غالي رئيس قطاع المياه بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد فتحي مدير التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.  


استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لشكوى أهالي قرية الغرق المنتفعين بالاراضي الزراعية بنهاية بحر الجرجبة، التى يتضررون فيها من نقص مياه الري مما يؤثر علي زراعاتهم، وعلي الفور وجه المحافظ، بوضع الحلول الجذرية للمشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشدداً علي تكثيف حملات إزالة التعديات علي مياه الري بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ومديرية الري وشرطة الري.


وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم، بتوفير الرعاية الصحية لطفل من ذوى الإحتياجات يعاني من تأخرفي النمو، وإجراء الفحوص له، وصرف العلاج اللازم، كما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بتوفير مساعدة عاجلة لأسرة الطفل، كما وجه المحافظ، بسرعة فحص شكوى أحد المرضي المترددين علي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج، بسبب سوء المعاملة من بعض الموظفين، مؤكداً سرعة الوقوف علي صحة الواقعة، وإتخاذ اللازم حيال المقصرين، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالة.


 

 

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بالوحدات المحلية

 

 

 

 

 

 

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