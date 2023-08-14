قومي المرأة بكفر الشيخ: تنفيذ أنشطة متعددة في حملات طرق الأبواب بمطوبس

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بإشراف أماني شاكر مقررة فرع كفر الشيخ، فعاليات أمسيات الأسرة المصرية التي تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، حيث استهدفت الأمسيات 350 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرية ابيانه مركز مطوبس.

قالت أماني شاكر - في تصريح اليوم الاثنين - إن الفعاليات شملت عددا من الأنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

كما تشمل الأمسيات إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض، تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.