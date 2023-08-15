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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ممكن تستغنى عن واتساب.. تيليجرام أخيرا ينفع تنزل عليه Story

مجانية تماما..تلجرام
مجانية تماما..تلجرام يلغي ميزة مدفوعة ويجعلها مجانية

تطبيق المراسلة الفورية الشهير تلجرام  Telegram ، المنافس لتطبيق واتساب، أطلق ميزة القصص لمستخدميه المميزين الشهر الماضي ، والآن أصبحت الميزة متاحة للجميع.

يأتي الإعلان عن توفر ميزة القصص للجميع على تلجرام في الوقت الذي تحتفل فيه الشركة بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها.

تشبه ميزة القصص على تلجرام ما تقدمه منصات أخرى مثل Facebook و Snapchat و Instagram. ومع ذلك ، على عكس المنصات الأخرى ، لديها ميزة تميزها عن غيرها ؛ يتيح Telegram للمستخدمين تعديل القصص بعد النشر.

هناك بعض الخيارات القابلة للتخصيص ، بما في ذلك القدرة على اختيار من يمكنه رؤية القصص ، ومدة بقائها ، وما إذا كان يمكن حفظها من قبل الآخرين. يتمتع المستخدمون المميزون أيضًا بإمكانية الوصول إلى ميزات إضافية ، مثل القدرة على عرض قصص الآخرين في وضع التخفي ، وتاريخ الرؤية الدائم ، والقدرة على حفظ القصص في معرضهم.

عند الإعلان عن ذلك ، قالت الشركة في منشور على مدونة: "كانت هذه الميزة الأكثر طلبًا في تاريخ تلجرام - وقد أمضينا عدة أشهر في ابتكار وتحسين التنسيق. تتمتع Telegram Stories بكل ما تتوقعه - والكثير من الأشياء التي لم يتم القيام بها من قبل."

لاستخدام هذه الميزة الجديدة ، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى فتح تطبيق تلجرام والنقر على رمز "Stories" الموجود في شريط الأدوات السفلي. من هناك ، يبدأون في إنشاء قصة جديدة بالنقر على رمز "+" ، وبمجرد الانتهاء ، يختارون من يمكنهم رؤيتها بالنقر على زر "مشاركة" أو ضبط مؤقت لفترة زمنية ستكون متاحًا للآخرين لرؤيتها.

 

مميزات ميزة القصص على تلجرام :

 

• إمكانية تعديل القصص بعد النشر.

• إمكانية اختيار من يمكنه رؤية القصص.

• إمكانية تحديد مدة بقاء القصص.

• إمكانية منع الآخرين من حفظ القصص.

• إمكانية عرض قصص الآخرين في وضع التخفي.

• تاريخ الرؤية الدائم للقصص.

• إمكانية حفظ القصص في معرض الهاتف.

 

كيفية استخدام ميزة القصص على تلجرام :

 

• افتح تطبيق تلجرام .

• اضغط على رمز "Stories" الموجود في شريط الأدوات السفلي.

• اضغط على رمز "+" لإنشاء قصة جديدة.

• اختر الصور أو الفيديوهات التي تريد إضافتها إلى القصة.

• اضغط على "مشاركة" لمشاركة القصة مع جهات الاتصال الخاصة بك.

• يمكنك أيضًا ضبط مؤقت للقصة بحيث تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية معينة.

• لعرض قصص الآخرين ، اضغط على رمز "Stories" الموجود في قائمة الدردشة.

• اضغط على قصة للعرض.

• يمكنك التفاعل مع القصص من خلال إرسال الرسائل أو الرموز التعبيرية أو الملصقات.

نأمل أن تستمتع باستخدام ميزة القصص على Telegram!

تلجرام Telegram Telegram Stories Facebook Snapchat Instagram

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