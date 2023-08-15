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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صدى البلد يكشف عن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 .

و تواصل موقع صدى البلد مع مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لحسم الجدل بشأن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 .

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 من المتوقع ان يكون أما نهاية الأسبوع الجاري أو أول الأسبوع المقبل على أفصى تقدير .

وأعلنت انتهت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 “التحريرية ”  صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023،  وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأدى امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 عدد (58118) طالب وطالبة في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 قد تمت  وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب  الممتحنين.

وبعد انتهاء  امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 “التحريرية ”  ، تم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

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