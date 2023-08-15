صدى البلد يكشف عن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 .

و تواصل موقع صدى البلد مع مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لحسم الجدل بشأن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 .

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 من المتوقع ان يكون أما نهاية الأسبوع الجاري أو أول الأسبوع المقبل على أفصى تقدير .

وأعلنت انتهت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 “التحريرية ” صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأدى امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 عدد (58118) طالب وطالبة في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 قد تمت وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

وبعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 “التحريرية ” ، تم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.