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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشروعات الزراعات التعاقدية والبتلو ستوفر فرص عمل للشباب

رحاب موسى، عضو مجلس
رحاب موسى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن اهتمام الدولة بمشروعات الزراعة التعاقدية والمشروع القومي البتلو يهدف لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها والتربح منها.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى للتوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف مما يساهم في دعم مشروع البتلو الذي يعمل على تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم والتزجه إلى التصدير بدلا من الاستيراد.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروعات الزراعات التعاقدية والبتلو ساعمل على توفير فرص عمل للشباب وخلق مشروعات جديدة علاوة على توفير العملة الصعبة وتوفير السلع الاستراتيجية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، إضافة إلى وجود جهات فاعلة لشراء المنتج.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن نجاح المشروع القومي للبتلو، يعتمد على عدة عوامل منها تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المزارع وتشغيلها، وتوفير تأمين منخفض على الرؤوس بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية لتشجيع صغار المربين على هذه الخطوة لتعويضهم في حالة النفوق، إضافة إلى تحسين السلالات بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول لصغار المربين.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء  اجتمع مع وزير الزراعة لمتابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، في ظل الاهتمام بالتوسع فى هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.

كما بحث اللقاء الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع البتلو، المُخصص لصغار المُرَبِين، حيث أشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوسع في هذا المشروع، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي.

رحاب موسى الزراعة التعاقدية مجلس النواب الاسواق السلع الاستراتيجية زراعة المحاصيل

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