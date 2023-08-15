تعهدات جديدة| طالبان تحيي الذكرى الثانية لتولي السلطة في أفغانستان

تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمقاومة أي تهديد لاستقلال أفغانستان، وذلك خلال إحياء الذكرى الثانية لتوليها السلطة و"استعادة" البلاد.

وعادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 بعدما أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة "العربية"، ذكرت السلطات في بيان، أن "استعادة كابل أثبتت مرة أخرى أن لا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية وضمان بقائه في هذا البلد"، مضيفة أنه "لن يسمح لأي محتل بتهديد استقلال وحرية أفغانستان"، حسب تعبيرها.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان "في الذكرى الثانية لغزوة كابل، نود أن نهنئ شعب أفغانستان المجاهد ونطلب منه حمد الله تعالى على هذا النصر العظيم".

وأضاف مجاهد "الآن، بعد ضمان استتباب الأمن العام في البلاد، تدير قيادة واحدة أراضي البلاد بالكامل".

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة اليوم الثلاثاء، الذي أعلنته يوم عطلة، وكثف جنود عمليات التفتيش. ومن المتوقع خروج مسيرات لطالبان طوال اليوم ونظمت عدة وزارات من بينها وزارة التعليم تجمعات الاحتفال.

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الفجوة بين تعهدات طالبان وممارساتها بأفغانستان تتسع.

واعتبرت الأمم المتحدة أن "طالبان تعمل بنهج متسارع ومنهجي للفصل والتهميش والاضطهاد".

وشددت على ضرورة أن تتراجع طالبان عن قراراتها بشأن منع تعليم الفتيات.