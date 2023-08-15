بعد إمام عاشور.. محمد صلاح: خايف من رحيل نجم الزمالك للأهلي

أبدى محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، قلقه من إمكانية انضمام أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من الانضمام إلى النادي الأهلي.

وقال محمد صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية:" خايف أحمد فتوح يروح الأهلي، كل ما في الأمر أن اللاعب لديه مستحقات متأخرة يريد الحصول عليها للتجديد مع الزمالك، ولازم يتجدد للاعب لأننا مش نجيب زيه".

وأضاف: "حاتم سكر لاعب جيد في الزمالك لكنه يحتاج إلى موسمين لاكتساب مزيد من الخبرة، استمتع كثيرا بطريقة لعب أحمد فتوح في الزمالك".

رحيل إمام عاشور خطأ تاريخي

وعن انتقال إمام عاشور للأهلي، أجاب:" رحيل إمام عاشور عن الزمالك كان خطأ تاريخي لا يغتفر، لأنه كان مستقبل القلعة البيضاء لسنوات مقبلة".

واختتم:" أشرف بن شرقي اللاعب الوحيد الذى لعب باحترافية حتى نهاية عقده مع الزمالك والجماهير تعشقه بسبب ذلك".