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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أداء نواف العقيدي.. النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أليسون بيكر

أليسون
أليسون

أكدت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن النصر مهتم للغاية بضم أليسون، بعد الأداء المتواضع لـ نواف العقيدي حارس مرمى الفريق أمس أمام الاتفاق في الدوري السعودي.

وخسر النصر أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى لبطولة الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن النادي اقتنع بضرورة اتخاذ إجراء لتدعيم حراسة المرمى بعد أداء نواف العقيدي.

وأشارت الشبكة أن تحدي الدوري السعودي يُغري أليسون حارس مرمى ليفربول.

النصر أليسون بيكر ليفربول

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