محافظ الشرقية: تفعيل مجموعات الدعم البديلة لـ التقوية بالإدارات التعليمية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً خاصاً بالتعليم العام والفني وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال لقائه مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس احمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وقال المحافظ إن الكفاءة وحسن الأداء والتفاني في العمل أحد أهم المعايير الهامة في تقييم المسؤول وأحد الآليات الفاعلة لتصعيده والإستفادة من خبراته في مكان أخر بما ينعكس على تحسين مستوى المنظومة التعليمية، مؤكداً أنه لا محسوبية في العمل وخاصة قطاع التعليم باعتباره من أهم الركائز الأساسية لبناء الدولة وتقدم المجتمع.

وأضاف المحافظ أن المعلم يحمل على عاتقه أمانه بناء جيل يمثل مستقبل مشرق لمصرنا الجديدة التي نحلم بها فعند الإختيار لتبوء المناصب القيادية في قطاع التربية والتعليم نراعي إنتقاء الأفضل والأصلح ممن لديهم القدرة على تقديم أجيال صالحة تُساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع جدول تكاملي بين المدارس التي تقع في منطقة واحدة وذلك للإستفادة من معلمي المواد التي بها عجز للتدريس بتلك المدارس مع بحث إمكانية الإستفادة من شباب الخريجين وطلاب الجامعة ونقابات ( الأطباء – الصيادلة – التجاريين – الزراعيين ) لسد العجز داخل المدارس وذلك بعد وضع الآليات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد محافظ الشرقية على مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بتوزيع المهام علي العاملين بالإدارات النوعية داخل الإدارات التعليمية وذلك لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والزامهم بمواعيد العمل المحددة بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة بالمدارس لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال اللقاء استمع محافظ الشرقية لكافة الآراء والمقترحات والرؤى الخاصة بتطوير منظومة العمل بقطاع التربية والتعليم والوقوف علي استعدادات الإدارات لإستقبال العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه أشار وكيل اول وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تفعيل مجموعات الدعم علي مستوى الإدارات التعليمية والبديلة لمجموعات التقوية وكذلك تعظيم دور مجالس الآباء والأمناء لحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والإستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

بينما قدم وكيل مديرية التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية لإهتمامه بالعاملين بالمنظومة التعليمية وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوي الطلاب وحصد الدرجات النهائية وتحقيق مراكز متقدمة على مستوي الجهورية.