حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات لمشهد غريب من نوعه وسط المحيط وقام بتوثيقه أحد المشاهير الأستراليين وهو لحوت أحدب يقف على رأسه، في حركة نادرة بحسب العلماء.

وفق ما نقلته صحيفة سانس أليرت قال برودي موس الأسترالي، والذي صور المشهد الغريب، إن ذيل الحوت اخترق فجأة وباتجاه السماء سطح المياه أمامه.

وأضاف موس أن ذيل الحوت الضخم يطفو بشكل عرضي، وبدون حركة تماما، ليسبح بجواره حوت صغير.

وعندما أظهرت الحوت الأم هذا السلوك، كان صغارها يسبحون حولها، تمامًا كما شاهد موس.

وشوهد الحوت الصغير قبالة ساحل البرازيل ووهو مقلوب لأسفل وذيله رفع الذيل للأعلى، في حين أنه يمكن أن تتم رعاية هذه الحيتان في أوضاع أخرى، لذلك لا يفسر هذا السلوك بشكل كامل.

ولاحظ الباحثون أن ذيل الحوت يعد ذو أوعية دموية، ويمكن استخدامه لامتصاص وإطلاق الحرارة من جسمه بشكل فعال.