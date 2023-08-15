عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

في حركة نادرة مقطع
في حركة نادرة مقطع فيديو لحوت يثير جدل رواد السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات لمشهد غريب من نوعه وسط المحيط وقام بتوثيقه أحد المشاهير الأستراليين وهو لحوت أحدب يقف على رأسه، في حركة نادرة بحسب العلماء.

وفق ما نقلته صحيفة سانس أليرت قال برودي موس  الأسترالي، والذي صور المشهد الغريب، إن ذيل الحوت اخترق فجأة وباتجاه السماء سطح المياه أمامه.

وأضاف موس أن ذيل الحوت الضخم يطفو بشكل عرضي، وبدون حركة تماما، ليسبح بجواره حوت صغير.

وعندما أظهرت الحوت الأم هذا السلوك، كان صغارها يسبحون حولها، تمامًا كما شاهد موس.

وشوهد الحوت الصغير قبالة ساحل البرازيل ووهو مقلوب لأسفل وذيله رفع الذيل للأعلى، في حين أنه يمكن أن تتم رعاية هذه الحيتان في أوضاع أخرى، لذلك لا يفسر هذا السلوك بشكل كامل.

ولاحظ الباحثون أن ذيل الحوت يعد ذو أوعية دموية، ويمكن استخدامه لامتصاص وإطلاق الحرارة من جسمه بشكل فعال.

مقطع فيديو حوت صغير الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

موضوعات متعلقة

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

يشبه القصور .. شاهد صور لأفخم حمام في العالم تثير الجدل

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

بريطانية تحكي تجربتها "المرعبة" مع جهاز مراقبة منزلي.. أعرف القصة

دراسة مثيرة للجدل.. مكون شائع في الطعام يسبب التهاب الدماغ لملايين البشر

ترشيحاتنا

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

خطوة بخطوة.. نكشف الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

أزمة جديدة.. الزمالك في ورطة بسبب مستحقات اتحاد الكرة

تصدير التوت الأزرق بـ 400 جنيها للكيلو.. جولة في الصوب بقاعدة محمد نجيب

رئيس الإمارات خلال استقباله فريق عمل cop28: الاستدامة جزء أصيل من نهجنا

رامي رضوان يعلق على أنباء انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ