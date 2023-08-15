رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني محطة فارقة في تاريخ مصر

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني أصبح الآن في مرحلة جديدة ومفصلية، ويمثل لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة.

وقال هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه بدءا من الغد سيكون هناك مخرجات هامة، بعد المناقشات التي تمت على مدار العديد من الجلسات، مؤكدا أن هناك دور من المجتمع المدني والنخب السياسية، في المخرجات التي تمت.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني به كافة الآراء، مؤكدا أن الحوار الوطني محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ويناقش كافة القضايا بموضوعية وحيادية تامة.

تنفيذ الأصلح.

وأشار هشام عبد العزيز إلى أن مخرجات الحوار الوطني ستكون شديدة الأهمية، وسيتم تنفيذ الأصلح منها.

