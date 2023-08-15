بسبب القيد| أوسوريو يرفض رحيل نجم الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر الإبقاء على خدمات عمرو السيسي لاعب وسط الفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدير الفني بعد انتهاء البطولة العربية، قرر الاحتفاظ بخدمات اللاعب، خاصةً أن هناك أزمة في القيد، وبالتالي لن يكون قادر على تعويضه".

أعلن نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد.

وكان اللاعب عاد إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي بنهاية الموسم الماضي، ولم يتمكن الأبيض من قيده في قائمة الفريق بسبب عدم توثيق الجهاز الإداري لعقد اللاعب الذي قام بتوقيعه قبل إعارته لإنبي.

وأصبح أحمد عيد لاعبا حرا في الفترة الماضية ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي المصري في الأيام الماضية مع انتظاره للزمالك املا في حل أزمة القيد.