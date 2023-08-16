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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تلجأ أمريكا للقوة في البحر الأسود لتصدير الحبوب.. البنتاجون يوضح

صدى البلد

نفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سعي الولايات المتحدة للدخول في حرب مع روسيا، مؤكدة أنها ليس لديها أي معدات عسكرية في البحر الأسود لتأمين حركة السفن المحملة بالحبوب هناك.

وقالت نائب المتحدث باسم البنتاجون، صابرينا سينج، في إفادة صحفية، ردا على سؤال حول إمكانية التوجه نحو الحلول العسكرية لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إن أمريكا لا تمتلك أي معدات في البحر الأسود.

وأضافت: "في الوقت الراهن ليس لدي أي إعلانات أو قرارات رسمية لنشرها، ونواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق باستئناف صفقة الحبوب".

ولفتت: " أوضحنا مرارا أننا لا نسعى لخوض حرب مع روسيا، رغم دعمنا لكييف عسكريا من خلال تزويدها بمختلف بالأسلحة، لكن في الوقت الراهن ليس لدي ما أعلنه فيما يتعلق بالبحر الأسود أو تأمين حركة السفن".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تجري محادثات مع تركيا وأوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية لإنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد وقف العمل بصفقة الحبوب.

ولم تستبعد الصحيفة إمكانية اللجوء إلى "الحلول العسكرية "لحماية السفن القادمة من والى هذه الموانئ.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الولايات المتحدة روسيا حرب مع روسيا البحر الأسود

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