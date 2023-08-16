وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتوّج «الياسين» بكأس بطولة دوري الشركات في باسوس

قام الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتسليم كأس بطولة دوري الشركات بمركز شباب باسوس لفريق "الياسين " بعد فوز الياسين بالمباراة النهائية علي فريق “النجم" في المباراة النهائية التى اقيمت علي الملعب الكبير بمركز شباب باسوس بحضور العديد من القيادات الرياضية والتنفيذية والبرلمانية بالقليوبية علي راسهم عادل عامر عضو مجلس النواب واحمد سليمان مدير ادارة القناطر الخيرية لكرة القدم والاعلامي كريم ابوحسين ومجلس ادارة المركز برئاسة احمد طنطاوي.

وفاز فريق الياسين بالمباراة النهائية بنتيجة ٤-٢ في مباراة حظيت بحضور جماهيري مكثف حيث قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتسليم كأس البطولة للمحاسب محمود ابو حسين وتسليم لاعبي الفريق ميداليات المركز الاول

واثني الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة علي وعي الشباب داخل مركز شباب باسوس والتنظيم الرائع للبطولة الذي يؤكد علي نجاح رؤية واستراتيجية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تمكين الشباب ومنحهم الفرصة كاملة في المشاركة في كافة المحافل الرياضية بمراكز الشباب مؤكدا ان ما شاهده اليوم يدعو للفخر سواء علي المستوي الفني للبطولة واداء لاعبي فريق الياسين الذين نجحوا في التتويج باللقب بقيادة محمود ابو حسين.

ومثل فريق الياسين في البطولة خالد احمد شعره احمد رجب حلميو افضل لاعب في البطولة ومحمد عزت زيزو واحمد ابو طالب محمد على "ارنب" على ماهر الشهير بجدو ومصطفى محمود عبدالهادى ومحمد سيد صابر واسلام عادل فيما يقود الفريق فنيا الكابتن سمير صابر الذي فاز بجائزة افضل مدير فني.