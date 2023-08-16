عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتوّج «الياسين» بكأس بطولة دوري الشركات في باسوس

صدى البلد

قام الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتسليم كأس بطولة دوري الشركات بمركز شباب باسوس لفريق "الياسين " بعد فوز الياسين  بالمباراة النهائية علي فريق “النجم" في المباراة النهائية التى اقيمت علي الملعب الكبير بمركز شباب باسوس بحضور العديد من القيادات الرياضية والتنفيذية والبرلمانية بالقليوبية علي راسهم عادل عامر عضو مجلس النواب واحمد سليمان مدير ادارة القناطر الخيرية لكرة القدم والاعلامي كريم ابوحسين ومجلس ادارة المركز برئاسة احمد طنطاوي. 
وفاز فريق الياسين بالمباراة النهائية بنتيجة ٤-٢ في مباراة حظيت بحضور جماهيري مكثف حيث قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتسليم كأس البطولة للمحاسب محمود ابو حسين وتسليم لاعبي الفريق ميداليات المركز الاول

واثني الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة علي وعي الشباب داخل مركز شباب باسوس والتنظيم الرائع للبطولة الذي يؤكد علي نجاح رؤية واستراتيجية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تمكين الشباب ومنحهم الفرصة كاملة في المشاركة في كافة المحافل الرياضية بمراكز الشباب مؤكدا ان ما شاهده اليوم يدعو للفخر سواء علي المستوي الفني للبطولة واداء لاعبي فريق الياسين الذين نجحوا في التتويج باللقب بقيادة محمود ابو حسين.

ومثل فريق الياسين في البطولة خالد احمد شعره احمد رجب حلميو  افضل لاعب في البطولة ومحمد عزت زيزو واحمد ابو طالب محمد على "ارنب" على ماهر  الشهير بجدو  ومصطفى محمود عبدالهادى ومحمد سيد صابر واسلام عادل فيما يقود الفريق فنيا الكابتن سمير صابر الذي فاز بجائزة افضل مدير فني. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

تعرف على سبب فشل انتقال نجم الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

بسبب مرتضى منصور.. إعلامي شهير يكشف فضيحة صفقة لاعبين من الزمالك

أثناء تنظيف النافذة.. سقوط طالبة ثانوي من الدور الخامس

أعراض خطيرة.. السجائر الإلكترونية تنجح في إيجاد جيل جديد من المدمنين |تفاصيل

ثمن الخبز ثابت.. سوريا ترفع أسعار المحروقات

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس وآخرين بالاختناق خلال تأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف

سيراميكا كليوباترا يكشف موعد انطلاق اختبارات الناشئين في نادي العبور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

من غير فرن| طريقة عمل كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة على البحر |شاهد

أبرزها الإسهال.. أعراض القولون العصبي | احذرها

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ