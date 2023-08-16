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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تهدد الخصوصية.. خبراء يحذرون من هذه الميزة في تطبيق واتساب 

خبراء يحذرون من هذه
خبراء يحذرون من هذه الميزة في تطبيق واتساب 

حذر عدد من الخبراء في مجال التكنولوجيا أن أحدث ميزة لتطبيق الدردشة WhatsApp واتساب قد تنتهك خصوصية المستخدمين وذلك نظرا لأنها قد تسمح للأصدقاء على التطبيق برؤية كل شيء على شاشة التطبيق الرئيسية. 

 

وبحسب تقرير من صحيفة “ ذا ميرور” البريطانية فإن تطبيق واتساب كان قد أعلن مؤخرا عن ميزة "مشاركة الشاشة"، مما يعني أنه يمكن لجهات اتصال واتساب الخاصة بالمستخدمين عرض كل شيء على شاشة الهاتف. 

 

وتهدف ميزة "مشاركة الشاشة" إلى السماح للمستخدمين بإظهار مواقع الويب التي يتصفحونها ، والمستندات التي يشاهدونها ، وحتى التطبيقات الأخرى لأصدقائهم. 

 

وتعكس هذه الميزة ما تمتلكه بالفعل العديد من المنصات وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى من تطبيقات مكالمات الفيديو الشهيرة مثل تطبيقات Zoom و FaceTime و Google Meet و Microsoft Meet. 

 

وقال تطبيق واتساب إنه "سواء كنت تشارك المستندات للعمل ، أو تتصفح الصور مع العائلة ، أو تخطط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء ، أو مجرد مساعدة الأجداد من خلال الدعم الفني، فإن ميزة مشاركة الشاشة تتيح لك مشاركة عرض مباشر الشاشة أثناء المكالمة. "

 

 

 

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