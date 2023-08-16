عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يبحث 13 طلبًا خلال لقاء المواطنين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقد ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، لقاء المواطنين الدوري، للاستماع إلى طلباتهم وشكاواهم وتلبيتها وفقا للقانون.   

بحث رئيس المدينة خلال اللقاء 13 طلبا مقدما من المواطنين، تنوعت ما بين تضرر من قرار غلق محل، وطلب تعديل حدود، وتضرر من إشغال طريق بشارع المدارس، وجدولة لقسط أرض، وغيرها من الطلبات، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، واللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، ونشأت جودة، سكرتير المدينة، ومديري الإدارات المختلفة.

وأكد رئيس المدينة، حرصه على عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل دوري لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها. 

الغردقة رئيس مدينة الغردقة لقاء المواطنين مدينة الغردقة رئيس حي شمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 11 رحلة طيران سياحية

بفحوصات طبية شاملة بالقرى.. قوافل حياة كريمة تختتم جولتها العلاجية بمدينة سفاجا

«قومي المرأة» بالبحر الأحمر ينظم يومًا تدريبيًا بعنوان «فكرة مشروعك.. التسويق الإلكتروني»

المركز التكنولوجي برأس غارب: التواصل مع التخطيط لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

خالد رضا رئيسًا للغرفة التجارية بالبحر الأحمر

"صحة البحر الأحمر" تناقش جاهزية الوحدات لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية

حملة «بلدي أمانة» تنفذ 425 زيارة وتستهدف 1903 مواطنين بمدينة رأس غارب

«مهارات الاعتماد على النفس.. تطوير الذات» ضمن مبادرة «ثقافتنا فى إجازتنا» بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

جوازة كل 34 ثانية.. ومفاجأة صادمة بشأن عدد المواليد في القاهرة والجيزة

بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

كاتب صحفي: تجارة الترانزيت أصبحت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع للاستفادة من خدمات التأمين الصحي

آمنة يوجه سكرتيري عموم المحافظات بمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

أنا سعودي أنا هلالي| صفقة نيمار.. أغرب بنود عقد لاعب كرة في العالم.. تفاصيل

فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

للريجيم .. طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ