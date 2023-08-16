رئيس مدينة الغردقة يبحث 13 طلبًا خلال لقاء المواطنين

عقد ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، لقاء المواطنين الدوري، للاستماع إلى طلباتهم وشكاواهم وتلبيتها وفقا للقانون.

بحث رئيس المدينة خلال اللقاء 13 طلبا مقدما من المواطنين، تنوعت ما بين تضرر من قرار غلق محل، وطلب تعديل حدود، وتضرر من إشغال طريق بشارع المدارس، وجدولة لقسط أرض، وغيرها من الطلبات، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، واللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، ونشأت جودة، سكرتير المدينة، ومديري الإدارات المختلفة.

وأكد رئيس المدينة، حرصه على عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل دوري لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها.