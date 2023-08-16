الداخلية يضم مصطفى معوض في صفقة انتقال حر

نجح مسؤولو نادي الداخلية، في التعاقد مع مصطفى معوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار الخطة الفنية التي وضعها النادي العسكري استعدادا للموسم الجديد.

ووافق ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، على ضم مصطفى معوض، بعد مشاهدة العديد من الفيديوهات الخاصة باللاعب، حيث لفت أنظاره، بجانب النجاحات التي حققها مع الفريق البترولي خلال الفترة الأخيرة.

ويعد مصطفى معوض، من أفضل اللاعبين التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، بجانب المباريات التي خاضها مع بتروجيت، والأهداف الحاسمة التي سجلها، لينجح مسؤولو الداخلية في التعاقد مع اللاعب في صفقة من العيار الثقيل.