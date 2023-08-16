رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يزور مركز إرسال أبوزعبل

قام حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمركز إرسال أبو زعبل للوقوف على سير العمل به.

وأشاد حسين زين بجهود جميع العاملين بالمركز فى سبيل تطوير وتفعيل العمل به، وأثنى على مهنية واحترافية الزملاء.

وتقدم العاملون بالمركز بالتحية والتقدير لرئيس الهيئة على دعم الهيئة للعمل والعاملين بالمركز، وأعربوا عن سعادتهم لتوجيهات رئيس الهيئة بتذليل وحل عدد من العقبـات التى تواجههم خلال العمل.

وعقد رئيس الهيئة لقاءً مع جميع العاملين بالمركز واستمع لأفكارهم وآرائهم حول تعزيز آليات العمل، حيث أكد لهم تقديم جميع الدعم والمساندة لتحسين بيئة العمل لهم، وتذليل جميع العقبات بما ينعكس على تجويد العمل بشكل أفضل، وسبل الاستفادة من خبراتهم.

كما أكد لهم أن هناك جهودا ومتابعة مستمرة من الهيئة للحصول على مستحقاتهم المالية والوظيفية من تنفيذ الترقيات للزملاء المستحقين الترقي، وأي مستحقات أخرى، وأن الهيئة لا تدخر أي جهود فى سبيل الحصول على مستحقاتهم سواء من هم فى الخدمة أو المحالين للمعاش، وأنهم فى القريب العاجل سيجنون ثمار تلك الجهود، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتقدم.