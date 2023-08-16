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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشاومي العالمية تعلن في الصين عن روبوت وتقنيات تكنولوجية جديدة

صدى البلد

أزاحت Xiaomi  العالمية الستار عن منتجاتها الجديدة في حدث Lei Jun السنوي الذي أقيم في مركز الاتفاقية الوطنية في الصين.

 تضمنت هذه المنتجات هاتف الروبوت CyberDog 2، بالإضافة إلى مزيد من الابتكارات.

 

وقدم لي جون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة خطابه السنوي، حيث شارك تجاربه ورؤيته الرئيسية خلال السنوات الـ 36 الماضية. 

في الوقت نفسه، أعلن عن الفلسفة الأساسية لـلشركة  فى المستقبل.

 

وأعلنت الشركة العالمية استثماراتها في التكنولوجيا من أجل خدمة البشرية وتقديم  تقنيات متطورة لتحسين حياة الناس ودعم تطور المجتمع.

 

وتعَد مجموعة المبتكرات التي تم الإعلان عنها في هذا الحدث السنوى الهام خطوة كبيرة نحو تطوير المستقبل. 

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