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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حقق نجاحًا كبيرًا للمواطن|«حماة الوطن» يشكر الرئيس لإعلانه إحالة مخرجات الحوار الوطني للدراسة والتنفيذ

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها.

وأكد الحزب أن قرار الرئيس اليوم، يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع كافة القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.

إن المتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.

وبعد الوصول إلى هذه المرحلة من النتائج الإيجابية للحوار الوطني وتوجيه الرئيس من خلال صلاحياته القانونية والدستورية، لبحث آليات التعامل معها، فإن حزب حماة الوطن، يؤكد أن الحوار حقق نجاحا كبيرا لصالح الوطن والمواطنين.

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