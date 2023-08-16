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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال استقبالها وفدا برلمانيا.. تجارية الإسماعيلية تؤكد وضع آليات جديد لحل المشاكل

صدى البلد

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وفدا برلمانيا لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهم القطاع التجاري بالمحافظة وتقديم التهنئة للمجلس الجديد على بدء دورته الجديدة.

ضم الوفد البرلماني كلا من النائبة آمال رزق الله، النائب سامي سليم _ أعضاء مجلس النواب، واللذان تقدما بخالص التهنئة لمجلس الإدارة الجديد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم أكرم الشافعي، جلال أبو الطاهر، أحمد سامي سليم، وائل عبد العزيز، صابر همام، سعيد محمد شعيب، علي العدوي، حاتم العدوي، أسامة العدوي، أمال محمود ، محمد محمود محمد عبدالمحسن ، كمال حمودة، أحمد السيد موسى ، محمد فائق عفيفي.

وخلال اللقاء، أكد اكرم الشافعي رئيس مجلس الإدارة، علي السعي قدما خلال الدورة الحالية للعمل على تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار لمواكبة التطور الكبير في سوق العمل.

وشدد مجلس الإدارة الجديد على أنه سيعمل على حصر شامل لجميع المشاكل والمعوقات التي تواجه كل نشاط على حدة بالتنسيق مع الشعب الفرعية لكل نشاط.

وأشار اعضاء المجلس الجديد، إلى أنه سيتم العمل أيضا على خلق آليات جديدة للتواصل مع كافة الوزارات والهيئات التي يتم التعامل معها حتى يمكن حل المشاكل وإزالة المعوقات في كافة المجالات.

واستعرض النائب سامي سليم، خلال اللقاء، مشكلات التجار ، لافتا إلى أن العمل على تعميق المنتج الصناعي المحلي، يجب أن يكون من أهم الخطوات والملفات التي ستكون على طاولة مجلس الإدارة الجديد.

من جانبها أكدت النائبة امال رزق الله، على أهمية التواصل المستمر بين نواب المحافظة ومجلس إدارة الغرفة التجارية لتذليل العقبات التي قد تواجه التجار خلال هذه الفترة، وشددت على أهمية العمل على فتح مجالات جديدة للتمويل لتشجيع أعضاء الغرفة ومنتسبيها سواء الأنشطة الجديدة أو القائمة.

الغرفة التجارية محافظة الاسماعيلية القطاع التجارى

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