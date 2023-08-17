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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 : تكسب ثروة

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 17  أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

يجب حل المشاكل في علاقتك الرومانسية اليوم، في مكان العمل ، كن مخلصًا في النهج وسيتم تقدير جهودك، سوف تكون صحتك جيدة اليوم، ستكون أيضًا جيدًا من حيث الثروة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

علاقتك ستكون جيدة وقوية اليوم، على الرغم من الخلافات الطفيفة ، لن يحدث أي حادث مؤسف كبير اليوم، تأكد من إبقاء الشريك سعيدًا وخطط أيضًا لعشاء رومانسي.

توقعات برج الثور صحيا

ستكون هناك اضطرابات طفيفة وستكون لأذنك أو عينيك أو صحة فمك مشاكل بسيطة، قد تشتكي بعض إناث الثور من مشاكل أمراض النساء في النصف الثاني من اليوم، إذا كنت تخطط للسفر ، فحاول الخروج إلى أماكن تجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والتجدد. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

على الرغم من أن بعض مواليد برج الثور سيحصلون على مسؤوليات جديدة ، فإن فريقك سيكون داعمًا وسيضمن ذلك إنجاز المهام في الوقت المحدد لرجال الأعمال ، اليوم هو الوقت المناسب للمغامرة في مشاريع جديدة وتوسيع الشراكات. قد تتلقى أموالًا حتى من مواقع أجنبية، سيكون بعض الباحثين عن عمل محظوظين في إجراء مقابلة لتلقي خطاب عرض جديد. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

سيكون هناك دخل من وظائف بدوام جزئي أو أنشطة مستقلة، تكسب بعض الإناث ثروة من الأنشطة الإبداعية بما في ذلك الرسم والصناعات اليدوية، قد تكون قادرًا على تصفية مستحقاتك والتغطية على القرض من أحد البنوك. 

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