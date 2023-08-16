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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح أغنية عايزة بحر لـ شمس الكويتية بتوقيع أيمن بهجت قمر.. فيديو

صدى البلد

طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم  عايزة بحر، منذ قليل علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

وقررت الفنانة شمس الكويتية طرح أغنية أنا عايزة بحر، بالوقت الحالي لتتناسب مع أجواء الصيف، متمنيةً أن تنال الغنوة على إعجاب جمهورها وجميع متابعيها بمصر والوطن العربي.

يشار إلى أن أغنية عايزة بحر، من ألحان وتوزيع أحمد عز، ومن كلمات الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج Quanesty، وتوزيع شركة شبكة.

ومؤخرًا، طرحت شمس الكويتية أغنية يا متعلم، وهي من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحيني.

 

جدير بالذكر أن شمس الكويتية هي فنانة درست بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وأصدرت أول ألبوم غنائي لها في عام 2001، وحمل اسم حبيب الورد، وحقق نجاحا كبيرًا وقت طرحه.

شمس الكويتية عايزة بحر ايمن بهجت قمر

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