برلمانية: أسعار السجائر تعود لطبيعتها مع زيادة الرقابة على التجار

علقت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" لحل أزمة أسعار السجائر، من خلال طرح كميات كبيرة من السجائر، وذلك حتى يحدث توازن فى الأسواق والتقليل من دفع التجار فى إستغلالهم للأسعار .

وأشارت "الكسان" فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إلى أن الزيادة سوف تتمثل فى زيادة الإنتاج اليومى، وزيادة فى التوريدات، وزيادة العبوات التى تعرض فى الأسواق، لافتة إلى أن كلما زاد الإنتاج وعرض المنتج فى الأسواق، كلما قلت أسعار السجائر فى الأسواق.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن كل هذا يكمن من خلال زيادة الرقابة على التجار بغرض حماية المستهلك، مؤكدة أن أسعار السجائر سوف تعود إلى طبيعتها، من خلال توفير كميات كافية من السجائر فى الأسواق تغطى احتياجات المستهلك.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة قيام الحكومة بدورها فى الرقابة على الأسعار، وحملات التموينية التفتيشية على التجار، وذلك من أجل تقليل جشع التجار، مطالبة كل مواطن أثناء تعرضه لتجاوزات فى أسعار السجائر من التجار، بالتوجه وتقديم بلاغ لحماية المستهلك.