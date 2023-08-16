الاتحاد السكندري يتعاقد مع المحترف الأمريكي شورتر لتدعيم صفوف فريق كرة السلة

علن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، إتمام التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية شانون شورتر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة قادما من الدوري الكرواتي.

وقال رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريح اليوم الأربعاء، أن شورتر يجيد اللعب في مركزى صانع الألعاب والجناح "1 - 2 - 3".



وأبدى الكابتن أحمد عمر المدير الفني للفريق إعجابه بالقدرات الفنية ومهارات شورتر وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.



ومن المُقرر أن يصل شورتر إلى مدينة الإسكندرية للانضمام لصفوف الفريق أوائل سبتمبر المقبل استعدادا لخوض المنافسات المحلية القادمة للفريق وكذلك البطولة العربية والتي تقام فاعليتها بدولة قطر خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر القادم.