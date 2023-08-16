أمريكا ترفض نشر معلومات عن نسبة القنابل العنقودية غير المنفجرة

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، تشارلي ديتس، اليوم الأربعاء، أن البنتاجون لن ينشر بيانات توضح نسبة القنابل العنقودية غير المنفجرة، وخصائصها أو أي معلومات بشأنها.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف ديتس خلال إفادة صحفية: "هذه الوثائق سرية، لذا فهي لا تخضع للنشر حاليا، بالرغم من تقديرنا لتقييم الخبراء خارج الوزارة".

وأكد أن وزارة الدفاع الأمريكية تسعى جاهدة لضمان أن أفعالها وقراراتها تستند إلى أفضل البيانات والتحليلات المتاحة".

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن هل الجيش الأمريكي على استعداد لنشر نتائج دراسة حول نسبة الذخائر العنقودية غير المنفجرة حتى يتمكن الخبراء الخارجيون من التعرف عليها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 7 يوليو الماضي، تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتطيل الأزمة.