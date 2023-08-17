بكاميرا 50 ميجابكسل.. أحدث موبايل من Vivo بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة فيفو هاتف Y78+ في وقت سابق من هذا العام بشاشة منحنية ومعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695.

كشفت الشركة الآن عن إصدار T1 من الهاتف الذكي ، على الرغم من عدم وجود العديد من الاختلافات في المواصفات. يحتفظ Vivo Y78+ (T1) بشاشة OLED منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز من الطراز العاديويحصل على نفس معالج Snapdragon.

مواصفات Vivo Y78+ (T1) edition

يتميز Vivo Y78+ (T1) بنفس التصميم مثل Vivo Y78+. يعتمد الهاتف على تقنية "زخرفة الخزف" ويتوفر بألوان "الشمس الدافئة الذهبية" و "الزرقاء السماوية" و "ظل القمر الأسود". يحصل على شاشة OLED كبيرة بقياس 6.78 بوصة بجودة عرض Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، و gamut ألوان 100٪ DCI-P3 ، و gamut ألوان 105٪ NTSC.

زودت فيفو الهاتف الذكي بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوعSnapdragon 695 ، مقترنًا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x و 128 أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية UFS 2.2. ي pack Y78+ (T1) بطارية أكبر تبلغ 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 44 وات.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ، يتميز Vivo Y78+ (T1) بوحدة كاميرا مزدوجة في الخلف مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بـ OIS وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل. يحصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط selfies وإجراء مكالمات فيديو.

يأتي الهاتف الذكي من Vivo مزودًا بنظام Android 13 الأحدث مع واجهة OriginOS OS 3. لديك أيضًا الميزات المعتادة مثل Dual SIM و 5G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C و 3.5mm audio jack.

السعر والتوفر

يتوفر Vivo Y78+ (T1) edition في الصين بسعر يبدأ من 219 دولارًا لإصدار 8GB + 128GB. يكلف الإصدار 256 دولارًا.