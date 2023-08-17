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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أحدث موبايل من Vivo بسعر رخيص جدا

بكاميرا 50 ميجابكسل..أحدث
بكاميرا 50 ميجابكسل..أحدث موبايل من Vivo بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة فيفو هاتف Y78+ في وقت سابق من هذا العام بشاشة منحنية ومعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695. 

 

كشفت الشركة الآن عن إصدار T1 من الهاتف الذكي ، على الرغم من عدم وجود العديد من الاختلافات في المواصفات. يحتفظ Vivo Y78+ (T1) بشاشة OLED منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز من الطراز العاديويحصل على نفس معالج Snapdragon.

 

مواصفات Vivo Y78+ (T1) edition

 

يتميز Vivo Y78+ (T1) بنفس التصميم مثل Vivo Y78+. يعتمد الهاتف على تقنية "زخرفة الخزف" ويتوفر بألوان "الشمس الدافئة الذهبية" و "الزرقاء السماوية" و "ظل القمر الأسود". يحصل على شاشة OLED كبيرة بقياس 6.78 بوصة بجودة عرض Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، و gamut ألوان 100٪ DCI-P3 ، و gamut ألوان 105٪ NTSC.

زودت فيفو الهاتف الذكي بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوعSnapdragon 695 ، مقترنًا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x و 128 أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية UFS 2.2. ي pack Y78+ (T1) بطارية أكبر تبلغ 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 44 وات.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ، يتميز Vivo Y78+ (T1) بوحدة كاميرا مزدوجة في الخلف مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بـ OIS وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل. يحصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط selfies وإجراء مكالمات فيديو.

يأتي الهاتف الذكي من Vivo مزودًا بنظام Android 13 الأحدث مع واجهة OriginOS OS 3. لديك أيضًا الميزات المعتادة مثل Dual SIM و 5G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C و 3.5mm audio jack.

 

السعر والتوفر

 

يتوفر Vivo Y78+ (T1) edition في الصين بسعر يبدأ من 219 دولارًا لإصدار 8GB + 128GB. يكلف الإصدار 256 دولارًا.

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