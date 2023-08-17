حكيم وأنغام ومحمد محسن.. فعاليات ‏مهرجان العلمين مازالت مستمرة |فيديو

‏قال محمد سعيد، مراسل قناة دي إم سي، إن فعاليات ‏مهرجان العلمين مازالت مستمرة والجميع في مدينة العلمين يستعد لاستقبال الفنان حكيم والفنان محمد محسن في أولى حفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين.

‏وتابع ‏خلال برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، كان هناك خلية نحل تعمل لتجهيز الحفل والمسرح والمؤثرات الصوتية والبصرية حتى يخرج الحفل بصورة رائعة مثلما تعودنا في الحفلات السابقة.

حفلة النجمة انغام



‏وأضاف أن يوم الجمعة القادم أيضا حفلة النجمة انغام ستكون في "أرينا العلمين"، والتجهيزات جميعها انتهت بالأمس،‏ ‏متابعا ‏أن حجز الحفلتين سيكون من خلال موقع "تذكرتي" بالإضافة إلى أكشاك التذاكر في مدينة العلمين للتسهيل على الجمهور.