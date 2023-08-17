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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لرفع الإشغالات تحقق التنسيق بين حي شمال وحي جنوب بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار التوجيهات الحازمة من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتعليمات من اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، تم تنفيذ حملات متعاقبة لرفع الإشغالات في منطقة الحي الشمالي والحي الجنوبي بالمدينة، واتخاذ إجراءات قانونية ورادعة تجاه المخالفين.

قاد الحملة في الحي الشمالي اللواء أحمد مهدي، حيث تمت عملية رفع الإشغالات عن سوبر ماركت يقع بجوار مسجد فاطمة الزهراء، وذلك صباح اليوم، الخميس.

في سياق متصل، نفذ حي الجنوب برئاسة اللواء محمد صلاح حملة مكثفة في شارع المدارس مساء اليوم. 

شملت الحملة تنسيقاً متميزاً بين شرطة المرافق، والإدارة الهندسية بالحي، وقسم تراخيص المحلات، ومدير مكتب رئيس الحي، وقسم العلاقات العامة، ومساعدي رئيس الحي.

 

تم خلال الحملة رفع الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والحركة المرورية في شارع المدارس، كما تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد رئيس مدينة الغردقة استمرارية تنفيذ هذه الحملات المفاجئة لإزالة أي إشغالات تعوق حركة السير وتعطيل حياة المواطنين. 

تعكس هذه الجهود التزاماً قوياً بتحسين بيئة المدينة وضمان تيسير حركة السير والمرور بشوارعها.

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