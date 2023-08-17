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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تنظم بطولة أفريقيا لكرة الهدف المؤهلة لدورة باريس 2024

صدى البلد

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولى يفيد موافقته على إسناد تنظيم بطولة أفريقيا لكرة الهدف 2023 بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

من جانبه قال الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين أن موافقة الاتحاد الدولي على إسناد تنظيم البطولة لمصر يعد انتصارا مهما للمنظومة الرياضية المصرية التى شهدت تطورا غير مسبوق على مدار السنوات الماضية.

أضاف عوين أن البطولة الأفريقية هي المحطة الأخيرة للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من قارة أفريقيا.

أشار عوين إلي أن ممثل الاتحاد الدولى خلال زيارته لمعاينة الصالة المغطاة أشاد بالقدرات والإمكانيات التى تتمتع بها القاهرة من البنية التحتية الرياضية التي شهدتها مصر والتطوير الهائل الذي حدث في شبكة الطرق الرئيسية المؤدية من مطار القاهرة إلي الصالة المغطاة.

شدد رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين على الدور البارز الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في دعم البطولة لإظهارها بالشكل الذي يليق باسم مصر عن طريق المتابعة الدقيقة من الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والأستاذ محمود عبد العزيز مدير الاتحادات النوعية.

احمد عوين الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين كرة الهدف المكفوفين

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