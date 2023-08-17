أزمة تواجه حمادة صدقى مع ظفار العمانى فى بداية الموسم

واجه الكابتن حمادة صدقي، المدير الفني لفريق ظفار العماني، أزمة حقيقية وقوية قبل بدء مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تلقى ناديه خطابا رسميا من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) بإيقاف القيد من التعاقدات المحلية والدولية لمدة 3 فترات متتالية نتيجة وجود مستحقات متأخرة تبلغ قيمتها 312 ألف دولار، بإلإضافة إلى تغليظ العقوبة إلى سحب نقاط في حالة عدم تسوية هذه المستحقات.

ويحاول المدير الفني المصري الذي فوجئ بهذا القرار بعد تعاقده، إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الموقف الصعب والمعقد، لا سيما أن هناك 7 لاعبين دفعة واحدة من العناصر المهمة والمؤثرة عن الفريق رحلوا بسبب تأخر مستحقاتهم المالية وانتهاء عقودهم.

وقرر صدقي تصعيد أكثر من عنصر من عناصر الناشئين من مواليد 2003 لمحاولة سد الاحتياجات التي يعاني منها فريقه.

ويعيش صدقي أزمة كبيرة داخل ناديه، خاصة أن عامل الوقت لا يسعفه، حيث يستعد الفريق الأسبوع المقبل لخوض أول لقاءاته الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.