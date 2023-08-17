توزيع أجهزة لاب توب وشهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة والأزهرية بالجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية، فضلاً عن تخريج كوادر من الشباب قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.



جاءت تصريحات المحافظ خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة الجيزة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والطلاب المتميزين من أبناء المحافظة والبالغ عددهم ١١ طالب وطالبة حيث شملت الاحتفالية توزيع أجهزة لاب توب وجوائز وشهادات تقدير لكافة الطلبة الأوائل تقديرا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمي جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية .



وأكد "راشد" أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للإهتمام بالعملية التعليمية، موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا اليه والاستمرار فى التقدم والتفوق خاصة في ظل سعي الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.

وأعرب محافظ الجيزة، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظرًا لدورهم المهم في الدفع بأبنائهم للتفوق.



ووجه المحافظ، الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم ومنطقة الجيزة الأزهرية لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي وتأدية عملهم علي أكمل وجه.



شهدت الاحتفالية حضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم وبدوي علام رئيس مجلس الآباء.



وشملت أسماء الطلاب المكرمين الطلاب فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه الرابع علي مستوي الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الثامن ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبة التاسع على الجمهورية .



وفي شهادة الثانوية الأزهرية الطلاب ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول ورحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع وميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الادبية وترتيبها الثامن ومحمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر واحمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية ( مكفوفين ) وترتيبه الثالث ، وفى شهادة الثانوية الفنية هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبه ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول وهايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبه زراعى ( بستنه ) وترتيبها الأول .

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