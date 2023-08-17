عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع أجهزة لاب توب وشهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة والأزهرية بالجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية، فضلاً عن تخريج كوادر من الشباب قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.


جاءت تصريحات المحافظ خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة الجيزة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والطلاب المتميزين من أبناء المحافظة والبالغ عددهم ١١ طالب وطالبة حيث شملت الاحتفالية توزيع أجهزة لاب توب وجوائز وشهادات تقدير لكافة الطلبة الأوائل تقديرا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمي جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية . 


وأكد "راشد" أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للإهتمام بالعملية التعليمية، موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا اليه والاستمرار فى التقدم والتفوق خاصة في ظل سعي الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.

وأعرب محافظ الجيزة، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظرًا لدورهم المهم في الدفع بأبنائهم للتفوق.


ووجه المحافظ، الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم ومنطقة الجيزة الأزهرية لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي وتأدية عملهم علي أكمل وجه.


شهدت الاحتفالية حضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم وبدوي علام رئيس مجلس الآباء.


وشملت أسماء الطلاب المكرمين الطلاب فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه الرابع علي مستوي الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الثامن  ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبة التاسع على الجمهورية .

 
وفي شهادة الثانوية الأزهرية الطلاب ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول  ورحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع وميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الادبية وترتيبها الثامن ومحمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر واحمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية ( مكفوفين ) وترتيبه الثالث ، وفى شهادة الثانوية الفنية هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبه ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول وهايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبه زراعى ( بستنه ) وترتيبها الأول .

IMG-20230817-WA0013
IMG-20230817-WA0013
IMG-20230817-WA0016
IMG-20230817-WA0016
IMG-20230817-WA0019
IMG-20230817-WA0019
IMG-20230817-WA0022
IMG-20230817-WA0022
IMG-20230817-WA0018
IMG-20230817-WA0018
IMG-20230817-WA0017
IMG-20230817-WA0017
IMG-20230817-WA0020
IMG-20230817-WA0020
IMG-20230817-WA0023
IMG-20230817-WA0023
IMG-20230817-WA0010
IMG-20230817-WA0010
IMG-20230817-WA0021
IMG-20230817-WA0021
IMG-20230817-WA0011
IMG-20230817-WA0011
IMG-20230817-WA0009
IMG-20230817-WA0009
IMG-20230817-WA0015
IMG-20230817-WA0015
IMG-20230817-WA0012
IMG-20230817-WA0012
IMG-20230817-WA0014
IMG-20230817-WA0014
اجهزة لاب توب أحمد راشد محافظ الجيزة الثانوية العامة والأزهرية الدبلومات الفنية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة والأزهرية اوائل الثانوية العامة تطوير المنظومة التعليمية تكريم أوائل الثانوية العامة محافظة الجيزة منشأة القناطر التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

تجهيز 20 لجنة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتابع نسب معدلات التنفيذ بمشروع الصرف الصحي بأوسيم

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.. غدا

حياة كريمة .. نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة بالعياط

تعليم الجيزة: فتح موقع التحويلات للطلاب استجابة لأولياء الأمور بصفة استثنائية

محافظ الجيزة يوافق على اعتماد النقل بالبدل لطلاب بالمدارس التجريبية

وكيل وزارة الشباب بالجيزة يتفقد الإستعدادات النهائية لإختبارات كابيتانو مصر

ترشيحاتنا

مطالب بتخفيض رسوم المدارس.. وقرارات رسمية من التعليم تحسم جدل المصروفات

هل يجوز الدعاء فقط في السجود بدون تسبيح.. اعرف رأي الفقهاء

مشروع عملاق على الحدود الليبية.. ماذا فعلت مصر لجذب تجارة البحر المتوسط؟

خلال التقلبات الجوية.. هذا النظام الغذائي يحميك من الأمراض

عمال مصر: زيارة الرئيس السيسي للسلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية

معارض وهيئة مستقلة.. روشتة برلمانية للترويج للسياحة العلاجية فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

فيديو

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

رعد وسيول في عز الصيف| تحذير هام من الأرصاد بسبب طقس أغسطس

بأكثر من 90 محطة لتحلية مياه البحر.. كيف تغلب السيسي على الأزمة المائية|فيديوجراف

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ