محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي | تفاصيل

أكدت تقارير صحفية أن هناك توتر في العلاقة بين محمد صلاح وبين الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول.



وتوترت العلاقة بين صلاح وكلوب بسبب قيام المدرب بحرمانه من قيادة الفريق بالإضافة إلى تغييره في مباراة تشيلسي الماضية وحرمانه من رقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي .

وتسعى إدارة اتحاد جدة السعودي إنهاء التفاوض مع قائد منتخب مصر من أجل حسم الصفقة بشكل نهائئ.

وكشفت التقارير الصحفية أن فريق اتحاد جدة السعودي عرض على صلاح مبلغ 738 مليون ريال كراتب، وحصول 287 مليون ريال لليفربول من أجل التخلي عن صلاح.

وحال انتقال محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة فإنه سيزامل كلا من الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى زميله السابق في الريدز البرازيلي فابينيو الذي انتقل للاتحاد خلال الميركاتو الحالي.