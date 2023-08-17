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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية بشأن إنشاء مجموعة بريكس عملة موحدة والتخلص من الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

دفعت خطة مجموعة بريكس للنظر في إنشاء عملة مشتركة البنوك الاستثمارية إلى دراسة ما إذا كان هذا يمثل أي تهديد للهيمنة العالمية لـ الدولار الأمريكي.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال استراتيجيو بنك “آي إن جي”، اليوم الخميس، إن الدولار الأمريكي لا يزال هو الخيار الأول في إصدار السندات والتجارة الدولية.

وأضافوا أنه “في حين أن عملية التخلي عن الدولار قد تم طرحها عدة مرات في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على وجود انخفاض هيكلي في الدولار”.

ستناقش دول البريكس تعميق استخدام العملات المحلية في قمة في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، بما في ذلك إنشاء نظام مدفوعات مشترك والاستكشاف الأولي لعملة مشتركة على المستوى الفني، وهذا التحرك هو جزء من رد الفعل المستمر ضد هيمنة الدولار الأمريكي.

في حين أن بعض المنافسين المحتملين للدولار مثل اليوان الصيني قد حققوا نجاحات بالفعل، فقد حدث ذلك غالبًا على حساب عملات أخرى غير الدولار ، وفقًا لتقرير لمحللي بنك “آي إن جي” بمن فيهم كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية.

كتب المحللون الاستراتيجيون لـ بنك “آي إن جي” في التقرير: “لا يبدو أن الاستخدام المتزايد للعملات البديلة يهدد الدولار، بل يزيد المنافسة بين العملات الإقليمية وسط تجزئة التجارة وتدفقات رأس المال”.

وفي وقت سابق، رفض الخبير الاقتصادي السابق في بنك جولدمان ساكس الذي ابتكر مصطلح “مجموعة بريكس” فكرة أن مجموعة الدول الناشئة قد تطور عملتها الخاصة، ووصفها بأنها "سخيفة"، في الوقت الذي تستعد فيه البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا لمناقشة ما إذا كانت الكتلة ستوسع أم لا.

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قبل القمة الـ15 للمجموعة الأسبوع المقبل، قال الخبير الاقتصادي، جيم أونيل، لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن “مجموعة بريكس لم تحقق أي شيء منذ أن بدأت الاجتماع لأول مرة"، بعد ثماني سنوات من إنشاء العبارة في مذكرة بحثية عام 2001 كتبها بصفته كبير الاقتصاديين في البنك.

تحدي الدولار

ودعت دول بريكس مثل روسيا والصين إلى تحدي وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم، لكن جنوب إفريقيا، التي تستضيف قمة هذا العام، قالت إن عملة بريكس ليست على جدول أعمال الاجتماع في جوهانسبرج.

وقال أونيل إن إنشاء عملة مشتركة للاقتصادات الخمسة المتباينة بشدة لن يكون ممكنا.

وأضاف ردا على دعوات من الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، وسياسيين آخرين من الكتلة "إنه أمر مثير للسخرية.. انهم ذاهبون لإنشاء بنك بريكس المركزي؟.. كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟”.

صاغ أونيل مصطلح “بريكس” في ورقة جولدمان من أجل تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للبرازيل وروسيا والهند والصين والحاجة إلى إعادة تشكيل الحكم الاقتصادي والسياسي العالمي لإدراجها، وتبنت الدول نفسها المصطلح وبدأت في عقد مؤتمرات قمة في عام 2009.

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