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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023: بشرى لهؤلاء

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 18 اغسطس 2023

ستبقيك المسؤوليات الجديدة مشغولة في مكان العمل، سيبدأ حب جديد اليوم في حياتك، ستكون حالتك المالية سليمة اليوم ولن تعطيك صحتك أي مشاكل.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

يحتاج رجال الأعمال إلى نهج واقعي في الحياة والعمل، في حين أن هذا هو الوقت المناسب لتوسيع الأعمال التجارية.

‏توقعات برج الدلو صحيا

تجنب السفر عبر المناطق الجبلية ليلاً اليوم، سيواجه بعض كبار السن مشاكل أثناء المشي لمسافات طويلة، اشرب الكثير من الماء اليوم وتجنب الكحول ، خاصة خلال ساعات النهار، قد يعاني مرضى السكري من التهابات قد تثير المتاعب.

توقعات برج الدلو عاطفيا

سيكون من دواعي سرور أولئك الذين انفصلوا في الأشهر الأخيرة أن يعرفوا أن الحب الجديد سوف يزدهر في حياتهم اليوم، يمكنك أيضًا التفكير في مناقشة الزواج مع الوالدين والأقارب في النصف الثاني من اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

اليوم هو يوم جيد للتفكير خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بأموالك، فكر في الاستثمار في مشاريع غير تقليدية أو استكشاف مصادر دخل بديلة. 

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