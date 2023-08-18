قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

أكد عبد الأعلي سكير الصحفي السعودي أن نادي الشباب السعودي يتمسك بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقال عبدالأعلي سكير الصحفي السعودي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" نادي الشباب السعودي اقترب من التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو من نادي الزمالك في الموسم المقبل بعدما قام برفع العرض المالي إلى 8 مليون دولار في الساعات الماضية من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي".

وتابع: "زيزو يعد الاختيار الأول بالنسبة لإدارة الشباب السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل ".