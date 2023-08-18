قرار عاجل من كاف بشأن مواجهة الهلال والسلام في دوري أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الهلال السوداني والسلام من جنوب السودان، لمدة 24 ساعة، في إطار ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني عبر "إكس" قائلاً: "تسلم نادي الهلال مساء اليوم، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتأجيل مباراته أمام السلام من جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، من السبت 19 أغسطس إلى الأحد 20 أغسطس، لتأخر وصول بعثة السلام جنوب السودان، إلى المغرب".



الهلال السوداني يودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي



يُذكر أن الهلال السوداني قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من دور المجموعات، بعد منافسة شرسة مع الأهلي.