تعرضت امرأة مسنة للهجوم من قبل سمكة قرش "مفترسة" تسببت في إعاقتها رغم خضوعها لخمس عمليات جراحية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار"، أصيبت تاتيانا كولتونيوك، 65 عامًا، من أوكرانيا، بجروح خطيرة في هجوم سمكة قرش أثناء السباحة في روكواي بيتش، مدينة نيويورك، يوم الاثنين 14 أغسطس.

تعرضت تاتيانا للهجوم قبل الساعة 6 مساءً بقليل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، عندما مزق القرش جزء من ركبتها وساقها.

سمكة قرش مفترسة تفتك بمسنة بشواطئ نيويورك

وقالت ابنتها داريا كولتونيوك: "على الرغم من أن التأثير الكامل لإصابتها لم يُعرف بعد ، فقد تركتها مع إعاقة دائمة".

قام رجال الإنقاذ بسحب الضحية، وهي في الأصل من أوكرانيا، من المياه قبالة شاطئ Rockaway بعد تعرضها للعض أثناء السباحة، مما تركها مصابة بجرح بعمق عدة بوصات، فيما تم وضع عاصبة على ساقها قبل نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

سمكة قرش مفترسة تفتك بمسنة بشواطئ نيويورك

قالت داريا كولتونيوك ، عازفة البيانو ومديرة التواصل في حفلات جامعة برينستون ، إن والدتها ستبقى في المستشفى لعدة أسابيع أخرى على الأقل.