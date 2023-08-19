عن بقاء فتوح مع الزمالك.. بركات: مفيش لاعب هيفكر في التجديد وله مستحقات

علق محمد بركات على إمكانية تجديد عقد أحمد فتوح في نادي الزمالك وكذلك بقاء أحمد سيد زيزو من عدمه.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لا يُلام على تمسكه بأحمد سيد زيزو، لأنه أحد أهم لاعبي الفريق"



وتطرق للحديث عن إمكانية تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك: "عمر ما في لاعب هيفكر يجدد في الزمالك وله مستحقات متأخرة، سواء أحمد فتوح أو غيره"



واختتم: "اللاعب محتاج يتقدر وياخد فلوسه في ميعاده، وبالتالي نادي الزمالك عنده مشاكل مادية كبيرة، وبيسعى لحلها في الوقت الحالي"