ساديو ماني عن هزيمة النصر: لم نستحق الفوز أمام التعاون

علق السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر على خسارة فريقه أمام التعاون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

قال ساديو ماني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: “لم نستحق الفوز على التعاون ولم نلعب بشكل جيد وهذا حال كرة القدم”.

وأضاف ماني: "خسارة مباراتين متتاليتين أمر سلبي للغاية، وعلينا أن نعمل جاهدين لنعود لمستوانا الذي قدمناه في الأسابيع الماضية بالبطولة العربية".

واختتم ماني تصريحاته قائلًا: “يجب أن نرتاح بشكل جيد لنكون بكامل قوتنا لنقدم أداءً مميزًا في المباريات القادمة”.

فاز نادي التعاون على نظيره النصر بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”.