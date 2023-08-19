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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال شهر.. ضبط 2328 مخالفة للمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن بالجيزة

خبز بلدي
خبز بلدي

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة الحملات الرقابية والمرور علي جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدي توافر السلع الغذائية ووصول الدعم الى مستحقيه.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٣٠٨٤ مخالفة تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ٤٤ طن ما بين دقيق مدعم وسكر وارز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و ٣٠٩٧ كرتونة زيت تمويني بمنشأت مخالفة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن .
ولفت محافظ الجيزة إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٢٨ مخالفة لمخابز لانتاج الخبز ناقص الوزن  وغير مطابق للمواصفات بالاضافة الي ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ١٢١٠ بطاقة بحوزة مخابز وبدالين تموينيين بمناطق أوسيم والبدرشين للاستغلال والتصرف في الدعم المخصص للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر. 

واكد راشد انه تم تحرير ٥٧٧ محضر تمويني لمحال عامة لعدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة وضبط ١٨ الف علبة سجائر مخزنة إلي جانب تحرير ١٦ محضر لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدداً من المخالفات بهم .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي استكمالا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وشملت الحملات ضبط مخزن لإعادة تدوير الزبدة الصناعي وتحويلها إلى زبدة بلدي بالمخالفة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

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