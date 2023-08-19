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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يوجه بالمتابعة المستمرة لمحصول القطن في المحافظات.. تفاصيل

صدى البلد

صرح د عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، بأن المعهد قام بالمرور الميداني على حقول القطن في محافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية، للاطمئنان على حالة المحصول الاستراتيجي، بالإضافة 
إلى تنظيم ندوات إرشادية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد ومديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة 
تضمنت التوعية وتدريب مزارعي القطن بمشاركة الباحثين بالمعهد.

وتناولت الندوات أهم التوصيات الفنية لمحصول القطن، خلال تلك الفترة الحرجه من عمر النبات وكيفية التغلب على التأثيرات الناتجة عن موجات الحرارة العالية كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعده على نضج اللوزة وكبر حجمها وايضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة.

وتم الرد على اسئله واستفسارات  المزارعين  حول الحالة العامة للمحصول وملاحظة أى إصابات حشرية فى هذه الفتره للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصة والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن وتحت اشراف د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب.

القطن أهم التوصيات البحوث الزراعية و البحوث الزراعية التوصيات الفنية السيد القصير وزير الزراعة السيد القصير

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